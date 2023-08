Che tempo che fa | Fabio Fazio annuncia il diario segreto di Ornella Vanoni

...nel Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di MotoGP sotto la pioggia di Silverstone con ildi 2. Male Fabio Quartararo e Marc Marquez, come Enea Bastianini , restano fuori dal Q2 e saranno ...'Numeri''superano ogni aspettativa', dichiara il ministro. 'Quasi 230mila i visitatori per un incasso di oltre 860mila euro. Più di 20mila sono giovani tra i 18 e i 25 anni, in 50mila circa ...Tutti colorosi rifiutano di piegarsi a pressioni straordinarie e illegali per far loro accettare la cittadinanza russa potranno essere detenuti o deportati nel 2024, eliminando una volta per ...

Che tempo che fa, Fazio porta con sé Frassica e Vanoni. Bordata alla Rai sull’addio Il Tempo

Neanche il tempo per fare i conti con la sferzata di maltempo che si è sentita al nord e nelle regioni adriatiche, che i meteorologi vedono ...che sembra protrarsi già da qualche tempo, lamentata dal sindaco di Leivi, Vittorio Centanaro, in riferimento a via Gazzo. Come noto, si tratta della strada che muove dal territorio di Carasco, per ...