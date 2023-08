Chandrayaan-3 è in orbita lunare!

...con successo sette satelliti di Singapore nell'bassa terrestre il 30 luglio sul suo razzo PSLV. Il lancio è avvenuto due settimane dopo il lancio del lander lunare robotico indiano...- 3 è stato il 124esimo satellite nazionale lanciato l'Isro, un'agenzia di grande ... che ha concluso l'anno scorso la sua attività inmarziana" ricorda inoltre. webinfo@...Nelle scorse ore l'di- 3 prevedeva un perigeo di 276 km mentre l'apogeo era pari a 365001 km con un'inclinazione di 21,4°. L'ingresso nella sfera d'influenza gravitazionale della ...

(Adnkronos) – Continua il nuovo viaggio dell’India verso la Luna dopo il lancio della missione Chandrayaan-3, partita il 14 luglio dalla base di Sriharikota e questa volta l’agenzia spaziale indiana “ ...La missione indiana Chandrayaan-3 dell'ISRO è ora in direzione della Luna dopo una serie di passaggi ravvicinati alla Terra per permettere la corretta inserzione in orbita lunare. L'allunaggio è previ ...