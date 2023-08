Cesena-Entella domenica 06 agosto 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 5 agosto 2023) Due squadre arrivate ad un passo dallo strappare alla Reggiana la promozione in B lo scorso anno si affrontano nel primo turno di coppa Italia: ildi Toscano affronta in casa l’di Volpe. Due sodalizi che continuano ad alzare l’asticella nel segno della continuità, con il cavalluccio che ha confermato il tecnico Toscano e che sta rinforzando la rosa con giovani di prospettiva. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Non solo Catanzaro - Foggia , nel weekend si sfideranno anche Reggiana - Pescara , FeralpiSalò - Vicenza e. Definito questo quadro, la prossima settimana inizierà il primo turno ...... Legnago, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona GIRONE B: Ancona, Arezzo, Carrarese,,...... 17.45 Frosinone vs Pisa sul Canale 20 18.00 Udinese vs Catanzaro / Foggia su Italia 1 21.00 Genoa vs Modena Canale 20 21.15 Bologna vs/ V.Italia 1 Sabato 12 agosto: 17.45 Empoli vs ...

Non solo Catanzaro-Foggia, nel weekend si sfideranno anche Reggiana-Pescara, FeralpiSalò-Vicenza e Cesena-Entella. Definito questo quadro, la prossima settimana inizierà il primo turno della Coppa ...Intervistato dal Corriere dell'Umbria il tecnico del Gubbio Piero Braglia parla del prossimo campionato, al via tra meno di un mese: "Basta leggere i nomi delle squadre per ...