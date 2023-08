Cesena-Entella domenica 06 agosto 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni | quote | pronostici Toscano perde Stiven Shpendi | ceduto all’Empoli

(Di sabato 5 agosto 2023) Due squadre arrivate ad un passo dallo strappare alla Reggiana la promozione in B lo scorso anno si affrontano nel primo turno di coppa Italia: ildiaffronta in casa l’di Volpe. Due sodalizi che continuano ad alzare l’asticella nel segno della continuità, con il cavalluccio che ha confermato il tecnicoe che sta rinforzando la rosa con giovani di prospettiva. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e

L' esordio in campionato é previsto per lunedì 21 agosto al 'Dall'Ara' contro il Milan; il debutto in Coppa Italia sarà invece l'11 agosto contro la vincente trae Virtus. L'...Non solo Catanzaro - Foggia , nel weekend si sfideranno anche Reggiana - Pescara , FeralpiSalò - Vicenza e. Definito questo quadro, la prossima settimana inizierà il primo turno ...... in vista dei trentaduesimi di Coppa Italia di venerdì al Dall'Ara, contro la vincente di. - Foto LivePhotoSport - . xd6/red 05 - Ago - 23 19:22 . 5 agosto 2023

Iniziata la fase dei preliminari di Coppa Italia che vede coinvolte le squadre di C (o neo promosse). Oggi il Catanzaro ha battuto il Foggia 1-0 grazie al gol di Curcio e Va avanti. Domani sera ...L'Entella è pronta ad iniziare la stagione e il primo impegno è subito probante. Domani alle 20,30 è sfida contro il Cesena in Coppa Italia con la possibilità di regalarsi il supermatch con il Bologna ...