Celine Dion | la sorella aggiorna sulle drammatiche condizioni della cantante | “Nessuna medicina funziona”

(Di sabato 5 agosto 2023) Dopo aver rimandato il suo Courage Tour, lo scorso dicembrein un video ha rivelato di avere una rara malattia, la sindromepersona rigida o SPR: “Mi spiace di essermi presa così tanto tempo prima di darvi notizie. Come sapete sono sempre stata un libro aperto ma fino a ora non ero pronta a parlare di ciò che ho dovuto attraversare. È da tanto tempo che ho dei problemi di salute e non è facile per me affrontarli. Recentemente mi è stato diagnosticato un disordine neurologico molto raro che si chiama ‘Stiff-person syndrome’ (SPS, sindromepersona rigida) che colpisce una persona su un milione. Non sappiamo ancora molto di questa malattia rara, ma ora sappiamo che è la causa degli spasmi muscolari di cui soffro. Sfortunatamente, questi spasmi influenzano la mia vita quotidiana a vari livelli. A ...