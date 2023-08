Cdp investe nel Tenax Sustainable Credit Fund

(Di sabato 5 agosto 2023) (Adnkronos) – Cassa Depositi e Prestiti ha investito 40 milioni di euro in, il fondo di private debt gestito daCapital, società di asset management specializzata in investimenti a favore delle PMI, e promosso con l’obiettivo di sostenere la crescita sostenibile delle imprese italiane di minori dimensioni. Con questa nuova sottoscrizione il fondo ha già raggiunto una raccolta di 200 milioni, avvicinandosi così sensibilmente al target previsto di almeno 300 milioni. La presenza di investitori privati e pubblici conferma la validità di un progetto nel quale Intesa Sanpaolo, uno degli anchor investor, svolge il ruolo di principale originator delle aziende finanziabili.Capital selezionerà le imprese candidabili scegliendo i progetti da ...

Per la crescita sostenibile di pmi e mid - cap Cassa Depositi e Prestiti ha investito 40 milioni di euro in Tenax Sustainable Credit Fund , il fondo di private debt gestito da Tenax Capital, società ..."Grazie a questa operazioneintende facilitare l'accesso al credito delle PMI anche attraverso strumenti di finanza alternativa. In particolare, in linea con quanto previsto dagli obiettivi del ...... innovazione e digitalizzazione delle imprese italiane", ha commentato Vincenzo Carbonara , responsabile Finanza Alternativa di. L'ingresso di"rafforza il connotato 'di sistema' della nostra ...

