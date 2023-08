Catastrofisti del clima colti di sorpresa | neve sulla Marmolada video Lo aveva previsto Gigi D’Alessio…

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 agosto 2023) Nelle settimane di dibattito “infuocato” sui cambiamentitici, che non hanno risparmiato polemiche anche nei confronti dei presunti “negazionisti” del governo Meloni, ai fenomeni di caldo eccessivo o di temporali violenti, se ne aggiunge uno che un cantante napoletano,D’Alessio,” in una canzone in cui cantava “le domeniche d’agosto, quantache cadrà…”. In effetti, a dispetto delle teorie sulle montagne “balneari” e lo scioglimento dei ghiacciai, arriva la notizia dellacaduta, ad agosto,. Il maltempo portato sull’Italia dal ciclone Circe, prima, e dalla tempesta Patricia, poi, ha provocato un brusco abbassamento delle temperature eregina delle Dolomiti, a 3.343 metri, è ...