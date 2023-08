Catanzaro | tenta di violentare una 16enne a una festa di compleanno | la madre interviene e lo blocca

(Di sabato 5 agosto 2023) Avrebbeto diuna ragazza di 16 anni alladidella cugina. A fermare il 56enne è stata ladella ragazza, che lo hato con urla e spintoni e lo ha poi denunciato ai carabinieri. La vicenda è avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 giugno a Sarriano, in provincia di, in un locale messo a disposizione dallo stesso uomo, un commerciante di Vibo Valentia, ora ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore. L’uomo aveva offerto il locale a titolo gratuito, per festeggiare i 18 anni della cugina della presunta vittima. Durante la, a cui era presente una cinquantina di persone, sarebbe stato visto mentre trascinava lain una stanza per abusare di lei, ...

Il caso, ora, è in mano alla procura della Repubblica di. I fatti Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'episodio risale alla notte fra il 28 e il 29 giugno scorsi. La 16enne si ...... per restare Consigliere Regionale, inogni cado 'bipolare' (poiché a sinistra a, a destra ... bensì le piega ai suoi voleri, infattidi insolentirni, fino a quanto non perdo del tutto la ...A Curinga, in provincia di, un uomo che stava appiccando il fuoco in campagna è stato sorpreso da un drone della task ... si accorge del drone e, dopo aver capito di essere ripreso,...

Catanzaro, tenta di stuprare una 16enne a una festa di compleanno. La madre interviene e blocca la violenza Corriere Roma

La vicenda è avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 giugno a Sarriano, in provincia di Catanzaro, in un locale messo a disposizione dallo stesso uomo, un commerciante di Vibo Valentia, ora ai ...I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un uomo di 56 anni originario della provincia di Vibo Valentia con l'accusa di violenza sessuale su una ragazza di 16 anni. Il ...