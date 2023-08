Catanzaro-Foggia Coppa Italia | sabato 05 agosto 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Inizia ufficialmente la Coppa Italia , che si apre con il turno preliminare tra. Le due squadre si sfidano al Luigi Razza di Vibo Valentia: segui la sfida in diretta ...Commenta per primo(4 - 2 - 3 - 1): Fulignati; Situm, Brighenti, Krastev, Scognamillo; Verna, Ghion; Brignola, Vandeputte, Sounas; Curcio. Allenatore: Vincenzo Vivarini.(4 - 3 - 3): Dalmasso; Garattoni,...Commenta per primo Via alla stagione. Va in scena allo stadio Razza di Vibo Valentia l'esordio stagionale di, di fronte nel turno preliminare della Coppa Italia 2023/24. I calabresi, reduci dalla cavalcata trionfale in Serie C nella scorsa stagione, non giocano al Ceravolo, oggetto di ...

Le formazioni ufficiali di Catanzaro-Foggia, in campo questo pomeriggio alle ore 18 allo 'Stadio Razza' di Vibo Valentia e valida per.VIBO VALENTIA. Oggi pomeriggio alle ore 18 in campo allo stadio "L. Razza" il Turno Preliminare della Coppa Italia 2023/24, ...