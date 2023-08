Catanzaro | fa ubriacare una ragazza di 16 anni e prova a violentarla | l’intervento della madre sventa lo stupro della figlia

(Di sabato 5 agosto 2023) Prima le ha offerto diversi cocktail fino a farla, poi l’ha trascinata in una stanza per. A evitare il peggio – racconta oggi il Messaggero – è statogiovane coinvolta, unadi appena 16. Il presunto aggressore, un commerciante di 56di Vibo Valentia, è stato arrestato dai carabinieri e si trova ora ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale. L’episodio si è consumato la notte tra il 28 e il 29 giugno a Satriano, un piccolo comune in provincia di. Lasi trovava a una festa per il diciottesimo compleannocugina. Il proprietario del ...

Catanzaro, fa ubriacare una ragazza di 16 anni e prova a violentarla ... Open

Un commerciante di Vibo Valentia è ai domiciliari dopo la denuncia della donna che lo ha colto sul fatto. Per tutta la serata il 56enne ha offerto cocktail alla minorenne rendendola incapace di difend ...Dopo averla importunata per tutta la sera e averla fatta bere, l'avrebbe trascinata in una stanza cercando di violentarla. Ma l'intervento della madre avrebbe evitato il peggio. Lei ha ...