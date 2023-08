Catania | l’aeroporto torna alla piena operatività dopo il rogo del 16 luglio

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 5 agosto 2023)dil’incendio dello scorso 16. L’annuncio è arrivato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.il via libera arrivato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, ha confermato: "Avevamo preso questo impegno con i siciliani e con tutti i turisti che in queste settimane visitano la nostra Isola: da oggi rioperativo il Terminal A dell'aeroporto di-Fontanarossa. L'ordinanza dell'Enac, adottatale opportune verifiche e analisi e con le opportune prescrizioni per il personale, permette allo scalo dire immediatamente, già da questa sera, alle condizioni di normalità”.