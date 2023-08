Caso dossieraggi | Borghi Lega | ' funziona così | reputazione distrutta e saluti alla democrazia'

(Di sabato 5 agosto 2023) Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Nelnon abbiate capito comeva il giochetto deiè presto detto. A quanto si legge un politico qualsiasi (possibilmente leghista) faceva un bonifico perfettamentele, l'operazione (come altre decine di migliaia) veniva segnalata all'UIF di Banca d'Italia. Chi aveva accesso alle segnalazioni le passava ai giornali". Lo scrive su Twitter il senatore dellaClaudio Borgho. "Il giornalista (verme) confezionava un bel titolo di questo tenore: 'Operazioni sospette di tizio, i passaggi di denaro nel mirino di banca d'Italia per riciclaggio'. I Torquemada della rete subito confezionavano meme con tizio vestito da carcerato e scritto sotto in grande: 'Riciclaggio'.irrimediabilmente e tanti ...

Lo dice Enrico Borghi, senatore del Pd e membro del Copasir, sul. Per Borghi serve 'il pieno, assoluto rispetto delle gerarchie costituzionali. La sovranità appartiene al popolo, che ...Lo dice Chiara Colosimo, presidente dell'Antimafia e deputata di FdI, al 'Giornale' sul. "Lo Stato è forte quando è in grado di mettere in campo gli strumenti necessari per ...Lo dice Enrico Borghi, senatore del Pd e membro del Copasir, sul. Per Borghi serve ' il pieno, assoluto rispetto delle gerarchie costituzionali. La sovranità appartiene al popolo, ...

Caso dossieraggi: Colosimo (FdI), 'vicenda torbida, qualcuno vuole una politica debole' Civonline

Roma, 5 ago (Adnkronos) – “Nel caso non abbiate capito come funzionava il giochetto dei dossieraggi è presto detto. A quanto si legge un politico qualsiasi (possibilmente leghista) faceva un bonifico ...Traffico di “segnalazioni” su politici e imprenditori, file finanziari diventati di dominio pubblico. Mantovano al Copasir. Meloni frena ...