Caso dossieraggi | Borghi Iv | ' si rispetti gerarchia poteri e via lo spazzacorrotti'

(Di sabato 5 agosto 2023) Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Siamo alle conseguenze perniciose della guerra dei 30 anni tra politica e magistratura, con la rottura dell'equilibrio tra i dueinnescato all'inizio degli anni '90. Una stagione che va chiusa, abolendo una legge degna della Ddr come la cosiddetta “” che tiene ancillarmente il Parlamento al guinzaglio di altri, tornando ad avere il legislatore libero e preservato da attacchi politici o persecutori di altridello Stato come pensava il Costituente nel 1948, e facendo una riforma della giustizia mettendo al centro i cittadini". Lo dice Enrico, senatore del Pd e membro del Copasir, sul. Perserve "il pieno, assoluto rispetto delle gerarchie costituzionali. La ...

Se non ora, quando La storiaccia deicontro il ministro della Difesa Guido Crosetto e l'ipotesi che alcuni politici possano ... Non aMatteo Renzi ha ricordato anche "gli strani ......democratica Tira un'arietta malsana intorno all'inchiesta di Perugia sui presuntidel ... e il solito Pasquale, in questoil tenente Striano Pasquale, trasferito all'Aquila in fretta e ...Questiillegali servono sicuramente per ricattare organi apicali dello Stato e magari puntano a generare terremoti, cadute e sostituzioni. Crosetto ha fatto bene a divulgare i fatti e a ...

La presidente dell'Antimafia aspetta il quadro finale ma promette: "Il dossieraggio Un'aberrazione. Lo Stato usi tutti i suoi poteri" ...