Il senatore all'Elba con il suo ultimo libro: una serata a confronto con Romano Prodi e Antonio Patuelli ......della Camera dei Deputati Pier Ferdinandosarà protagonista dell'incontro al Caffè della Versiliana sabato 5 agosto alle ore 18.30, dove nell'occasione presenterà il suo ultimo libro 'C'...... per altri 100 anni di successi All'iniziola "Pensione Tonfano", la classica "casa al mare" immersa nel verde, con otto camere, costruita volutamente un po' più grande da Augustoper ...

Casini, "C'era una volta la politica" Il racconto di questi quarant'anni LA NAZIONE

La storia d’Italia raccontata da chi l’ha vissuta, un evento imperdibile quello del 6 agosto a Procchio, all’isola d’Elba, in occasione della presentazione del’ultimo libro di Pier Ferdinando Casini C ...Nel 2001, quando il web italiano era agli albori (avevo una email, ma nessuno a cui scrivere, poiché in pochi avevamo una email), aprivo il mio blog: era una semplice newsletter. Due anni dopo inaugur ...