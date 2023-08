Caserta | marocchina vagava per strada con un feto nel sacchetto | arrestata e accusata di infanticidio

(Di sabato 5 agosto 2023) Una scena horror, straziante: una donna è stata vista camminare insotto choc mentre trasportava undi circa 4 mesi avvolto nella placenta, in undi plastica, a Casal di Principe, in provincia di. La donna, che aveva perso molto sangue, è stata portata all’ospedale di Aversa dove si trova ricoverata. I carabinieri diche indagano sul caso hanno eseguito un sopralluogo in casa della donna straniera e hanno trovato materiali atti all’aborto. La donna, di origine, è stata così sottoposta a fermo del pm per: attualmente è ancora ricoverata in prognosi riservata. Al momento non è chiaro se possa essersi trattato di un aborto spontaneo o indotto. La 41enne, di originee con i documenti ...

Era in stato confusionale e semi - svenuta in strada con un feto di pochi mesi in un sacchetto. È stata trovata così da alcuni passanti a Casal di Principe () una 41enne di origine. La donna era in via San Nicola, i soccorritori hanno avvertito il 118. La donna è stata quindi condotta all'ospedale Moscati di Aversa, dove è tuttora ...L'hanno trovata così alcuni passanti di Casal di Principe, in provincia di, in via san ... La 41enne, di originee con i documenti non in regola, dovrà chiarire quanto accaduto sia al ......era tra i reclusi vittime dei pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere () ... La storia del detenuto di origineMarouane emerse in tutta la sua drammaticità nel corso ...

Caserta, marocchina vagava per strada con un feto nel sacchetto ... Secolo d'Italia

È successo a Casal di Prinicipe, la 41enne di origine marocchina era semi svenuta sulla carreggiata. A trovarla dei passanti. La donna è gravissima, i medici sospettano un aborto clandestino indotto ...Era in stato confusionale e semi-svenuta in strada con un feto di pochi mesi in un sacchetto. È stata trovata così da alcuni passanti a Casal di Principe (Caserta) una 41enne di origine marocchina. (A ...