Caserta | donna sotto choc in strada con feto in placenta | fermata per infanticidio

(Di sabato 5 agosto 2023) E' ricoverata all'ospedale di Aversa E’ stata vista camminare inmentre trasportava undi circa 4 mesi avvolto nellaa Casal di Principe, in provincia di. La, che aveva perso molto sangue, è stata portata all’ospedale di Aversa, dove si trova ricoverata. I carabinieri diche indagano sul caso hanno eseguito un sopralluogo in casa dellastraniera e hanno trovato materiali atti all’aborto. Laè stata cosìposta a fermo del pubblico ministero per. Sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... in provincia di. La, che aveva perso molto sangue, è stata portata all'ospedale di Aversa, dove si trova ricoverata. I carabinieri diche indagano sul caso hanno eseguito un ...È stata trovata così da alcuni passanti a Casal di Principe () una 41enne di origine marocchina. Laera in via San Nicola, i soccorritori hanno avvertito il 118. Laè stata quindi ...L'hanno trovata così alcuni passanti di Casal di Principe, in provincia di, in via san Nicola. Dopo aver chiamato il 118, laè stata portata all'ospedale Moscati di Aversa, dov'è ...

Caserta, donna sotto choc in strada con feto in placenta: fermata per ... Adnkronos

Era in stato confusionale e semi-svenuta in strada con un feto di pochi mesi in un sacchetto. È stata trovata così da alcuni passanti a Casal di Principe (Caserta) una 41enne di origine marocchina. (A ...È stata trovata così da alcuni passanti a Casal di Principe (Caserta) una 41enne di origine marocchina. La donna era in via San Nicola, i soccorritori hanno avvertito il 118. La donna è stata quindi ...