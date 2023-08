Casal di Principe | 41enne trovata in strada in stato confusionale con un feto in un sacchetto

(Di sabato 5 agosto 2023) Semi-svenuta, con unin undi plastica e in. L’hannocosì alcuni passanti didi, in provincia di Caserta, in via san Nicola. Dopo aver chiamato il 118, la donna è stata portata all’ospedale Moscati di Aversa, dov’è ricoverata con prognosi riservata. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno allertato i carabinieri della Compagnia didiipotizzando che non si sia trattato di un aborto spontaneo ma di un’interruzione di gravidanza indotta. La, di origine marocchina e con i documenti non in regola, dovrà chiarire quanto accaduto sia al personale medico che ai militari, ma per il momento non è in grado di parlare ed è sotto osservazione. ...

