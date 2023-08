Caro vacanze | la mappa degli aumenti da Forte dei Marmi a Mondello | in Versilia 20 euro per cornetto e cappuccino | a Rimini un b&b 150 euro

Assoutenti ha confrontato come sono aumentati i prezzi nell'ultimo mese in vista dellesu alcune tratte turistiche i prezzi minimi dei voli aerei.... ilbenzina il clima e la preoccupazione per le tensioni internazionali. È quanto emerge da ... Le2023 registrano una netta preferenza sulle mete nazionali " continua la Coldiretti " spinta ...... ilbenzina il clima e la preoccupazione per le tensioni internazionali. È quanto emerge da ... Le2023 registrano una netta preferenza sulle mete nazionali " continua la Coldiretti " spinta ...

Caro vacanze, la mappa (degli aumenti) da Forte dei Marmi a Mondello: in Versilia 20 euro per cornetto e cappu ilmessaggero.it

Aumenti fino al 93% e una spesa minima di quasi 1.000 euro per un Roma-Cagliari-Roma per una famiglia. Assoutenti ha confrontato come sono aumentati i prezzi nell'ultimo mese in vista delle vacanze su ...Mentre milioni di italiani si mettono in viaggio per il primo weekend da bollino nero sulle autostrade italiane, in molti si preparano a fare i conti con il caro estate. I prezzi dei voli e della benz ...