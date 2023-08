Caro-spiagge | stangata sulle vacanze | dove si paga di più

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 agosto 2023) Ci sono Liguria, Calabria e Sardegna in cima alle mete di mare dei vacanzieri di agosto. Stando all'Osservatorio del Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg, l'Italia rimane la 'scelta-regina' per le ferie 2023, mentre sono 37,5 milioni gli italiani che hanno deciso di partire. Nel weekend di grande esodo verso le località di villeggiatura, con il bollino nero per il rischio di lunghe code e disagi per gli automobilisti, ad attendere i turisti sotto l'ombrellone ci sono anche i rincari scatenati dall'inflazione, ilbenzina il maltempo e la preoccupazione per le tensioni internazionali. In Liguria,quasi il 70% delleè occupato da stabilimenti balneari, secondo i dati di Legambiente, una giornata al mare con ombrellone e due lettini costa dai 23 ai 40 euro. Ma la situazione, come spesso succede, cambia in ...