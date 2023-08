Caro prezzi | da ottobre scatta il trimestre anti-inflazione | cosa prevede l' accordo

Secondo quanto emerge dai dati del Ministero del Turismo, che registrano a luglio unper pernottare in montagna e al lago, le abitazioni private prenotate sulle piattaforme online salgono al 56% e, rispetto al 2022, registranomedi più elevati del 10%. Il fatturato ......anti - inflazione sottoscritto ieri dal ministro Urso con i rappresenti delle associazioni della distribuzione e del commercio dimostra quanto il governo sia impegnato nella lotta al. Il ...... così vi togliamo una importante fonte di ricavi per finanziare la guerra", avevano, ancora una volta confuso i desideri con le analisi E questo errore e' costatoa noi, condel gas in ...

Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Appoggio completamente la proposta del ministro Urso di intervenire sul caro voli, dichiarando illegittimo l'algoritmo che fa schizzare i prezzi dei biglietti e ponendo un ...L'accordo, che riguarda anche beni primari non alimentari come i prodotti per l'infanzia, sarà valido dal 1° ottobre e il 31 dicembre 2023: esso prevede l'applicazione di prezzi calmierati su una ...