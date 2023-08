Cantamessa | «Sono appassionato di astrologia | avevo predetto che Pato e Niang sarebbero stati disastrosi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 agosto 2023) Il Corriere della Sera ha intervistato Leandro, storico avvocato del Milan: «Il 24 febbraio prossimo festeggio i 40 anni di Milan. Peraltroquattro di più se il 27 luglio del 1980 non avessi rifiutato l’offerta di Gianni Rivera e del presidente Felice Colombo». A leggere le parole di, sembra di immaginare quegli avvocati patinati descritti dai film dei fratelli Vanzini. E lui non dissimula: «Dire che ho accolto Berlusconi al Milan è una parola grossa. Nel giorno del passaggio di consegne andai in sede in via Turati, assolutamente per caso. Trovai Berlusconi con Adriano Galliani e Giancarlo Foscale. “Lei chi è?” mi chiese. Mi presentai e in maniera fulminea mi domandò: “È milanista? Allora Foscale, le faccia subito un contratto di consulenza. Prima che entrasse in politica, si parlava della necessità di ...