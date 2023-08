Canottaggio Under 19 | ai Mondiali l’Italia conquista sei medaglie

(Di sabato 5 agosto 2023) Chiusura col botto per la Nazionale19 diche, sulle acque del Nautical Stadium Olympic d’Ile-de-France, complesso sportivo a Vaires-sur-Marne che sarà sede delle regate olimpiche di Parigi 2024, sei(3 d’oro, 2 d’argento e 1 di bronzo) che le permettono di piazzarsi, ex aequo, all’apice delre per nazione insieme alla Gran Bretagna, seguite dalla Romania, terza sempre con 6(3-0-3) e dalla Germania, quarta con 7(2-5-0). A vincere i tre titolisono stati il quattro con maschile, di Natar Sartor, Filippo Bancora, Guglielmo Melegari, Francesco Garruccio, Riccardo Doni al timone, che ha letteralmente dominato la gara dall’inizio alla fine e chiuso con una barca di vantaggio sulla ...

5 Agosto 2023 SportSemifinale raggiunta dal quattro senza composto da Tommaso Laganà, Leonardo Sostegni (SC Limite) Giorgio Cecchini e Giovanni Paoli... hanno ben figurato in due gare sull'otto, l'ammiraglia del, portando a casa una ... E da ieri mercoledì 2 agosto ha preso il via il Campionato del Mondo19, in programma sul bacino di ...

GIULIA ZAFFANELLA CONQUISTA L'ARGENTO AI MONDIALI

