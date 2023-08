Canottaggio | Mondiali Under 19 | l’Italia conquista tre ori e vince il medagliere!

(Di sabato 5 agosto 2023) A Vaires-sur-Marne, in Francia, si sono disputate le finali dei202319 di, riprogrammate tutte nella giornata odierna a causa delle pessime previsioni meteo per la giornata di domani.hato 6 podi, di cui 3 ori, 2 argenti ed 1 bronzo,ndo il medagliere a pari merito con la Gran Bretagna. Le tre medaglie d’oro giungono per merito del quattro con maschile di Natar Sartor, Filippo Bancora (SC Lario), Guglielmo Melegari (SS Murcarolo) e Francesco Garruccio (SC Pontedera), con Riccardo Doni (SC Varese) al timone, del doppio maschile di Josef Giorgio Marvucic (SC Canoa San Giorgio) e Maichol Brambilla (SC Varese), e del quattro senza femminile di Francesca Rubeo (CC Aniene), Sara Lucia Caterisano (SC Lario), Lucrezia Monaci (CC Aniene) e ...

