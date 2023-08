Canale 5 ‘infiamma’ settembre | programmi in partenza già dal 4

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 5 agosto 2023) Maria De Filippi (foto US Fascino) Tutto è pronto per la nuova stagione televisiva di5, che ha fissato sul calendario le partenze di2023, che riaccenderanno la rete ammiraglia Mediaset. Dal daytime alla prima serata, ecco le date dei primi debutti.5: tutti iin2023 Per quanto riguarda il prime time, il Grande Fratello riaprirà i battenti lunedì 11. La serata fiction del mercoledì sarà invece inaugurata il 13da Maria Corleone. Al venerdì, prima del ritorno di Ciao Darwin dal 15, l’8 andrà in scena il concerto di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma (l’evento si terrà il 2). Sabato 9verrà ...