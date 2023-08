Camorrista latitante da 11 anni | preso a Corfù | tradito dalle feste per il Napoli

Cedendo alla sua voglia di celebrare la vittoria dello scudetto, è stato tradito. Mostrarsi al balcone con la sciarpa dai colori bianco - azzurri ha portato all'arresto di unche aveva eluso le autorità italiane per ben 11 anni. Neanche il fatto di trovarsi a Corfù gli ha permesso di godersi liberamente la sua passione per il Calcio Napoli. Così, Vincenzo La ...Leggi Anche 'ndrangheta, arrestato a Genova il superPasquale Bonavota Così dopo una ... Ilè ora in un carcere greco, in attesa dell'estradizione. TI POTREBBE INTERESSAREUn, ritenuto un boss del clan Mazzarella , è stato arrestato ieri in tarda serata ad Ischia, mentre si trovava a cena in un ristorante della zona collinare di Forio: si tratta di ...

Camorra, fotografato durante festa scudetto del Napoli a Corfù: arrestato superlatitante da 11 anni TGCOM

Vincenzo La Porta, 60 anni, precedentemente incluso nella lista degli 100 ricercati più pericolosi d'Italia, un membro di spicco del potente clan Contini, è stato fotografato e ripreso in video durant ...Festeggia lo scudetto del Napoli sull'isola greca di Corfù, arrestato il latitante di camorra Vincenzo La Porta.