Camorra | latitante tradito da passione per il Napoli | fotografato durante festa scudetto

AGI - Tradito dalla voglia di festeggiare lo scudetto. Affacciarsi al balcone con la sciarpa bianco - azzurra è costato l'arresto a unche per 11 anni aveva beffato la Giustizia italiana. Non è bastato essere a Corfù per dare sfogo senza problemi alla sua passione per il Calcio Napoli. Così Vincenzo La Porta, 60 anni, a ......della, affiliato a Cosa nostra, amico e socio in affari di Tommaso Buscetta , Bardellino sarebbe stato ucciso nel maggio del 1988 ad Armação dos Búzios , in Brasile , dove era. ...8 IlGiuseppe Del Prete, ritenuto un boss del clan Mazzarella di Napoli, è stato arrestato nella tarda serata di ieri ad Ischia, mentre si trovava a cena in un ristorante della zona collinare di ...

Arrestato a Corfù il latitante di camorra Vincenzo La Porta: tradito ... Fanpage.it

Il 60enne di Napoli è ritenuto vicino al clan Contini, parte del cartello criminale di camorra denominato "Alleanza di Secondigliano" ...Un fantasma per 11 anni, fino a qualche ora fa inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi del Ministero dell'Interno. Vincenzo La Porta, 60enne di Napoli, ritenuto vicino al clan ...