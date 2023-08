Calendario Universiadi 2023 oggi | orari 5 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 5 agosto 2023) Verranno assegnati nel Giorno 8 altri 34 titoli nella 31ma edizione delleEstive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al, in corso a Chengdu, in Cina:, sabato 5, saranno messi in palio 11 ori nell’atletica, 10 nella ginnastica artistica, 5 nel nuoto, 2 nella scherma, nel tennis e nel tennistavolo, ed 1 nel basket e nei tuffi. Anche in questa decima giornata di gare sarà numerosa la presenza degliin, con gli azzurri che potranno rimpinguare il medagliere con le gare di nuoto, atletica, scherma e ginnastica artistica. Per gli sport di squadra giocheranno entrambe le Nazionali azzurre di volley. Proseguiranno infine le gare del canottaggio, con ripescaggi, semifinali e Finali C. La diretta tv sarà disponibile su Eurosport 2 HD dalle ...

Darraidou DURATA SET: 25', 23', 29', 26' ITALIA: 7 a, 13 mv, 28 et ARGENTINA: 4 a, 8 mv, 34 et Risultati equarti di finale * Polonia - Ucraina 3 - 0 (25 - 20, 25 - 16, 25 - 19) Cina - ...Darraidou DURATA SET : 25', 23', 29', 26' ITALIA : 7 a, 13 mv, 28 et ARGENTINA : 4 a, 8 mv, 34 et Risultati equarti di finale * Polonia - Ucraina 3 - 0 (25 - 20, 25 - 16, 25 - 19) Cina - ...... Portogallo, Corea del Sud, Hong Kong, Polonia Pool B: Repubblica Ceca, Argentina, India, Iran Pool C: Giappone, Azerbaijan, Ucraina, Cina Pool D: Germania, Italia, Taipei, Brasile Ile ...

Calendario Universiadi 2023 oggi: orari venerdì 4 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Sabato 5 agosto andrà in scena una nuova giornata di gare alle Universiadi 2023. A Chengdu (Cina) verranno messi in palio nuovi titoli e si preannuncia grande spettacolo. L'Italia proverà a essere gra ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO UNIVERSIADI 4 AGOSTO IL MEDAGLIERE DELLE UNIVERSIADI ESTIVE 15:10 Amici di OA Sport, non essendoci altri italiani in gara oggi, la nostra DIRE ...