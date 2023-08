Calendario Mondiali tiro con l’arco 2023 oggi | orari 5 agosto | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) Quest’va in scena la quinta e penultima giornata dei Campionatidicon, in corso di svolgimento a Berlino. Come ieri, il teatro delle gare odierne e di tutto il weekend resta l’Olympischer Platz per l’assegnazione delle medaglie e dei titoli iridati nelle competizioni individuali maschili e femminili della divisione compound. Nessun azzurro purtroppo è riuscito a raggiungere i quarti di finale, uscendo dunque prematuramente dalla corsa al podio. Fari puntati tra gli uomini sul fuoriclasse olandese Mike Schloesser, alla ricerca del secondo oro mondiale individuale della carriera, mentre tra le donne l’equilibrio regna sovrano e non è semplice indicare una vera favorita a questo punto del torneo. Di seguito ilcompleto, il ...