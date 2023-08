Calendario Mondiali ciclismo Glasgow 2023 oggi | orari sabato 5 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) Aididomani,, si assegneranno titoli nella mountain bike downhill, nelle prove su strada ed in quelle su pista: a, in Scozia, nel complesso saranno 6 gli ori in palio, a cui andranno aggiunti i titoli distribuiti nel parasu pista. Grande attesa per la finale dell’inseguimento a squadre maschile, prevista alle 20.07: l’Italia di Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro sfiderà per l’oro la Danimarca. Il quartetto danese ha fatto segnare il miglior crono, ma gli azzurri proveranno a battere Niklas Larsen, Carl-Frederik Bevort, Lasse Leth e Rasmus Pedersen. La diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD (12.00-14.45 e 20.30-21.45), Rai 2 HD (14.45-20.30), Eurosport 1 HD (10.35-16.05 e 18.25-22.30) ...