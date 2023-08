Caldo record | la capacità di adattamento potrebbe diventare una minaccia alle nostre vite

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) Gli esseri umani possono contare su un’incredibiledi, certamente la più potente abilità della nostra specie. Si tratta esattamente di ciò che ci ha permesso di adeguarci e prosperare in scenari geografici così diversi in tutto il mondo, riuscendo a impiegare le risorse naturali intorno a noi e a sviluppare rapidamente nuove tecnologie. Ma in questa fase storica ladia nuove realtàunaper le, invece che un aspetto positivo. Ci troviamo evidentemente all’inizio di una nuova era climatica. I fiumi in tutta Europa vivono i loro massimi momenti di secca. Stiamo osservando il superamento di ogniin termini di temperature elevate e ...