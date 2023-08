L'esterno brasiliano si trasferisce a titolo definitivo al club tedesco- Ilha ufficializzato la cessione di Rogerio, difensore classe 1998, che si trasferisce a titolo definitivo al Wolfsburg. "In questi anni in neroverde (tanti davvero) sei cresciuto e maturato ...Gianluca Scamacca torna in Italia e vestirà il nerazzurro. Ma non quello dell'Inter. Il rilancio dell'Atalanta ha fatto centro, soddisfatto il West Ham, convinto l'ex. In attesa dell'attaccante Inzaghi risolve il problema portiere: dal Bayern arriva l'esperto Sommer . Il Napoli ha scelto l'erede di Kim: è il brasiliano Natan . Salta il passaggio di ...Ma non è stato sufficiente, per la delusione dell'allenatore interista, che aveva messo proprio l'exin cima alle sue preferenze.

Calciomercato: Sassuolo. Ufficiale la cessione di Rogerio al Wolfsburg Tiscali

L'esterno brasiliano si trasferisce a titolo definitivo al club tedesco SASSUOLO (ITALPRESS) - Il Sassuolo ha ufficializzato la cessione di Rogerio, difensore classe 1998, che si trasferisce a titolo ...Il Milan continua la sua "campagna statunitense" e, dopo l'ingaggio dell'attaccante Christian PULISIC dal Chelsea, si assicura un altro giocatore a "stelle e strisce": Yunus MUSAH ha superato le ...