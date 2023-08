Calciomercato Roma | rallentata la trattativa per Marcos Leonardo | il motivo

, ha subito un rallentamento la trattativa per portare Marcos Leonardo in giallorosso Sky Sport fa il punto della situazione sulla trattativa che porterebbe il classe 2003 brasiliano ...Gianluca Scamacca è tornato in Italia . L'attaccante proveniente dal West Ham è atterrato a metà pomeriggio di questo sabato all'aeroporto diCiampino ed è pronto a diventare un giocatore dell'Atalanta . Poche le parole al suo arrivo: 'Sono prontissimo, forza Atalanta'. Dopo essersi preso qualche ora per decidere tra l'offerta ...- Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsta ormai vivendo la propria fase più calda. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la ...

La Roma prosegue nel sondare il terreno relativo nella possibilità di portare Marko Arnautovic in giallorosso. Tiago Pinto non si arrende e nonostante il no categorico giunto dal Bologna, starebbe ...Giorno di visite mediche per Gianluca Scamacca, arrivato a Roma oggi pomeriggio. Le ultime sul prossimo colpo dell'Atalanta ...