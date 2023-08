Calciomercato | Psg Il Chelsea su Leandro Paredes

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 5 agosto 2023) Viste le difficoltà con il Brighton per Caicedo, i blues pensano all'ex Juve LONDRA (INGHILTERRA) - Ilsu. Rientrato al Psg dopo la negativa esperienza in prestito alla Juventus, il centrocampista argentino non rientra nei piani di Luis Enrique e, secondo l'Evening Standard,