Calciomercato Napoli | scelto il sostituto di Kim | in arrivo Natan dal Bragantino

(Di sabato 5 agosto 2023) Secondo le ultime notizie di, il difensore brasiliano classe 2001, arriverà in azzurro per 10 milioni di euro.Ilha trovato ildi Kim. Si tratta di, difensore classe 2001 del. Dopo i primi contatti delle scorse ore, secondo Sky si lavora su una base di

LE CIFRE - Nelle casse del Bragantino andranno circa 10 - 12 milioni tra parte fissa e bonus legati ai risultati dele rendimento del calciatore. Accordo trovato anche con Natan che firmerà un ...

Il difensore brasiliano Natan Bernardo de Souza è sempre più vicino al trasferimento dal Red Bull Bragantino al Napoli. Visite mediche già domenica.