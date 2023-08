Calciomercato | Monza Mota Carvalho rinnova fino al 2027

(Di sabato 5 agosto 2023) L'attaccante portoghese vanta 104 presenze e 26 reti in biancorosso- Ilha reso noto di averto il contratto di Danyal 30 giugno. "Arrivato in Brianza nel ...

L'attaccante portoghese vanta 104 presenze e 26 reti in biancorosso- Ilha reso noto di aver rinnovato il contratto di Dany Mota Carvalho fino al 30 giugno 2027. "Arrivato in Brianza nel gennaio 2020, l'attaccante portoghese è stato tra i protagonisti dell'...A questo punto, si aspetta solo l'addio di Zapata e Muriel per liberare due ingaggi: verso ilil primo, verso l'Arabia il secondo.Intanto, per tutte le altre, essere a inizio agosto significa trovarsi nel mezzo del... Acquisti: Ceccaroni (d, Venezia), Stulac (c, Empoli), Mancuso (a,), Lucioni (d, Lecce), Vasic ...

Calciomercato Monza, l'agente di Zapata e le voci di mercato sul suo assistito.. Monza-News

L'attaccante portoghese vanta 104 presenze e 26 reti in biancorosso MONZA (ITALPRESS) - Il Monza ha reso noto di aver rinnovato il contratto di ...Accelerazione importante della Salernitana per un centrocampista che piace anche al Monza.Il 2003 piemontese della Juventus, secondo ...