Calciomercato | Juventus Dellavalle a titolo definitivo al Los Angeles

Sta entrando nel vivo ildellae non solo. Protagoniste anche le altre società di Serie A, ecco cosa sta succedendo. Annuncio da Firenze: c'è la svolta per il centrocampista. L'affare si sblocca grazie ...Commenta per primo Il Monaco avanza sempre di più su Denis Zakaria. La trattativa con laè in fase molto avanzata anche se manca l'accordo definitivo tra le parti. Per il centrocampista elvetico i monegaschi hanno guadagnato la pole anche in virtù della ritirata del West Ham che ...Arrivato dallanel 2017, Rogerio lascia l'Emilia Romagna dopo 6 stagioni in neroverde. ... Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di: ROGERIO ('98, ...

Calciomercato Juve: si sblocca Pellegrini alla Lazio. Formula e cifre Juventus News 24

Con l'inizio del mese di agosto, prendono il via anche gli ultimi 32 giorni di calciomercato. Messo alle spalle il mese di luglio, il termine della sessione estiva di merc ...Si è spento Idris Sanneh, il giornalista appassionato di calcio e noto sostenitore della Juventus. Idris, il volto televisivo amato dal pubblico e giornalista di professione, ci ha lasciati a Brescia, ...