Calciomercato Inter LIVE – Tutte le notizie del mercato estivo 2023

(Di sabato 5 agosto 2023)è l’unica pagina che permette ai tifosiisti di essere aggiornati ogni giorno, ale ore, minuto dopo minuto, sulle trattative didella squadra di Simone Inzaghi. La finestra estiva si apre ufficialmente sabato 1 luglio e si chiuderà a distanza di due mesi. Segui-News.it sule piattaforme per non perdere nessuna notizia né alcun aggiornamento su qualsiasi operazione nerazzurra dinella sessione estiva. Metti subitotra i preferiti! Di seguitole informazioni utili....

Commenta per primo Yann Sommer è virtualmente il nuovo portiere dell'. Lo svizzero dovrebbe arrivare lunedì a Milano per completare l'iter delle visite mediche e della firma del nuovo contratto con cui sarà nerazzurro. A rafforzare i rumors è un altro neo ...L'invece vorrebbe offrire 25 milioni più 5 di bonus (stessa offerta presentata al West Ham per Scamacca), lasciando però ai Gunners un'alta percentuale sull'eventuale futura rivendita . Resta ...Punti chiave 09:30 Atalanta, accordo con il West Ham per Scamacca 09:28, Sommer lunedì in Italia 09:26 Napoli, è fatta per Natan

Lucas Beltran potrebbe ripercorrere le orme di tanti suoi illustri connazionali, scegliendo le Aquile come club per il salto oceanico e per adattarsi col calcio europeo. Per l’Inter si tratta di ...Non si ferma la ricerca dell’Inter per il nuovo attaccante sul calciomercato. Sfumato Gianluca Scamacca, che è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Atalanta nella prossima stagione, la dirigenza ...