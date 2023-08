Calciomercato Fiorentina | Castrovilli non supera visite | non va al Bournemouth

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 5 agosto 2023) Il centrocampista torna in Italia e si aggrega al club viola Niente Premier League per Gaetano, salta il trasferimento del centrocampista dellaal, secondo le ultime notizie di calcio mercato. Laha comunicato che “il giocatore Gaetano, sottoposto nella giornata di ieri amediche propedeutiche alla finalizzazione del contratto d’acquisto da parte del, farà rientro in Italia nella giornata odierna, poiché i risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei”, spiega in una nota il club viola. “Il calciatore rientrerà pertanto in Italia per tornare a disposizione dellaa partire dalla giornata di lunedì e svolgere la regolare attività agonistica ...