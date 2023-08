Calciomercato Atalanta | ecco il sogno proibito della Dea

(Di sabato 5 agosto 2023) La compagine orobica ci è nuovamente riuscita: dopo aver acquistato per 17 milioni di euro Rasmus Hojlund, la Dea ha venduto la giovane punta danese al Manchester United per una cifra che complessivamente si attesterà attorno agli 80 milioni di euro. Una plusvalenza stratosferica e straordinaria che premia, una volta di più, il lavoro splendido del reparto scouting dei lombardi. Un incasso pazzesco dopo le lunghe trattative che hanno portato il promettente calciatore in Premier League: adesso l’ex Sturm Graz si misurerà con il miglior torneo del mondo. Ma questa è una storia che non interessa, moltissimo, ai tifosi dei nerazzurri che s’interrogano sui prossimi acquisti deldell’: c’è un obiettivo inseguito da tempo, diventato una sorta di “frutto”, che potrebbe concretizzarsi in questa cosa estiva di ...

Pronti 35 milioni per arrivare all'ex AZ Alkmaar, anche se non sarà semplice dato che l'lo considera incedibile. Lo racconta oggi il Corriere del Mezzogiorno.Catanzaro - Foggia 1/over (quota 1,33) Union Berlino -gol (1,50) Valencia - Aston Villa 2 (2,25) Everton - Sporting Lisbona 2 (2,30) Quaterna da 10,3 volte la postaLe ultime notizie diin Serie A e non solo. Le operazioni di Juventus, Inter, Milan e di tutte le altre: le ... con l'che pare aver definitivamente superato l'Inter. A questo ...

Atalanta, Scamacca ha detto sì: 25 milioni più 5 di bonus le cifre Sky Sport

L'Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini scenderà in campo contro l'Union Berlino per un test amichevole. Gli orobici affronteranno una delle rivelazioni della scorsa Bundesluga, un test importante ...Gianluca Scamacca torna in Italia e vestirà il nerazzurro. Ma non quello dell’Inter. Il rilancio dell’Atalanta ha fatto centro, soddisfatto il West Ham, convinto l’ex Sassuolo. In attesa ...