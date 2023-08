Calcio | Rogerio saluta il Sassuolo e firma per il Wolfsburg

(Di sabato 5 agosto 2023) Il brasilianolascia ilper approdare al. Si conclude dopo sette anni l'esperienza in neroverde del terzino sinistro. Arrivato in Italia nel 2016, comprato dalla Juventus e ...

