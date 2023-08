Calcio | Fiorentina; ufficiale Yerry Mina a parametro zero

In corso il match tra il Newcastle di Tonali e la. Bologna in Olanda contro l'AZ Alkmaar. Alle 18 il Cagliari affronta il Brest, il Frosinone il Cosenza. Alle 18.30 per il Genoa test con ...Ladi Vincenzo Italiano scende in campo al St. James' Park per un test importante contro il Newcastle di Howe . Si tratta della prima amichevole nel corso della Sela Cup, torneo con ...Come annunciato dallaoggi con una nota sui propri canali il centrocampista da lunedì riprenderà ad allenarsi agli ordini di Vincenzo Italiano ''avendo superato in Italia tutte le visite ...

Calciomercato l'ex Everton Mina è della Fiorentina. Ma in Premier League si registrano alcune operazioni interessanti ...(ANSA) - FIRENZE, 05 AGO - La Fiorentina ha ufficializzato il tesseramento dello svincolato Yerry Mina, difensore colombiano di 28 anni reduce da un'esperienza in Premier League con la maglia ...