Calcio femminile | Mondiali 2023 | Spagna travolgente sulla Svizzera per andare ai quarti

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) Fin troppo facile il compito dellanegli ottavi di finale dei. All’Eden’s Park di Auckland, Nuova Zelanda, le iberiche non fanno nessuno sconto alla: il punteggio finale dice 5-1. Domani verrà resa nota l’avversaria didi finale, una tra Olanda e Sudafrica. Lapassa subito in vantaggio con il gol di Bonmati al quinto minuto, ma sei giri di orologio dopo Laia Codina infila la palla nella propria stessa porta regalando l’1-1 alla. Pochi problemi per le iberiche, che ritornano in vantaggio con Alba Redondo al 17?. Di nuovo Bonmati al 36? firma il 3-1, mentre Codina si riscatta prontamente al 45? siglando la rete del 4-1. Con la situazione ormai in mano alle spagnole, il match si avvia lentamente verso la fine anche a ...