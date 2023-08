Calcio femminile | Mondiali 2023 | Giappone-Norvegia 3-1 Le asiatiche approdano ai quarti

(Di sabato 5 agosto 2023) Il secondo match valido per gli ottavi di finale deidivede il successo delsullaper 3-1. Le, che avevano vinto il Gruppo C nella prima fase, hanno subito il primo gol del loro torneo, ma sono comunque approdate ai, dove affronteranno la vincente di Svezia-USA. La vittoria delle nipponiche porta anche la firma di Miyazawa, alla quinta rete nella manifestazione iridata, ora da sola in vetta alla classifica marcatrici, mentre le europee, che avevano chiuso al secondo posto nel Gruppo A nella prima fase, tornano a casa. Nel primo tempo botta e risposta nel giro di 5? tra le due formazioni: vantaggio nipponico al quarto d’ora, propiziato dall’autorete di Engen, pareggio delle nordiche al ...

Passa il turno anche la Spagna che supera la Svizzera 5 - 1 Il Giappone accede ai quarti di finale dei Mondiali diin Australia e Nuova Zelanda. Le nipponiche si sono imposte 3 - 1 a Wellington sulla Norvegia grazie ad un autogol di Engen e le reti di Shimizu e Miyazawa nella ripresa. Momentaneo ...Il Giappone ha sconfitto per 3 - 1 la Norvegia e si è qualificato per i quarti di finale dei Mondiali femminili 2023 . Dopo la sconfitta agli ottavi nel 2019, stavolta la compagine asiatica è riuscita ...Desiree Ellis , ct della Nazionale del Sudafrica impegnata nei Mondiali 2023 di, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ottavi contro l'Olanda. Nonostante il Sudafrica parta ampiamente sfavorito, Ellis ha assicurato: ' Posso dire che ci sarà ...

Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...Il Giappone si conferma una potenza a livello femminile. Ai Mondiali in corso in Australia e Nuova Zelanda le nipponiche, campionesse nell'edizione del 2011, hanno superato la Norvegia con il ...