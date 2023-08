... sui social l'annunciodel portiere Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per ...cookie FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Gigi Buffon si ritira dal, le ...Sassuolocomunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: ROGERIO ('98, difensore): ceduto a titolo definitivo al Wolfsburg. In questi anni in ...Gigi Buffon (LaPresse) - calciomercato.it'Gianluigi Buffon ha scelto l'Azzurro per iniziare una nuova carriera nel: dopo aver annunciato nei giorni scorsi il ritiro dal campo, sarà il nuovo ...

Calcio: è ufficiale, Di Lorenzo rinnova col Napoli fino al 2028 Agenzia ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 05 AGO - La Fiorentina ha ufficializzato il tesseramento dello svincolato Yerry Mina, difensore colombiano di 28 anni reduce da un'esperienza in Premier League con la maglia ...Adesso è anche ufficiale, quindi viene confermata in pieno l'anticipazione di qualche giorno fa de Il Messaggero. Buffon, che ha da pochi giorni lasciato il calcio giocato, ha quindi accettato la ...