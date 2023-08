Calcio | Buffon | ' un onore ricoprire ruolo già di Riva e Vialli | subito a disposizione di Mancini' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - “Torno in Nazionale perché quel bambino che trent'anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani. Fin dal primo contatto di questi ultimi giorni con il Presidente Gravina e poi con Mauro Vladovich avevo già deciso di dire di sì, ma abbiamo dovuto verificare alcuni aspetti tecnici; la Nazionale viene prima di tutto e niente mi avrebbe impedito di tornare a casa". Queste le parole di Gigidopo la nomina a capo delegazione della nazionale azzurra. “Mi metteròdi Robertoe del gruppo -spiega ancora- entrando in punta di piedi, perché ho sempre pensato che in Nazionale non contano le medaglie che hai sul petto ma l'impegno, il sacrificio, la ...