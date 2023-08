Calcio | Buffon capo delegazione azzurro

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti nazionale 175 volte Gigi: nessuno come lui in Azzurro Gigidice addio ale per lui ...Dopo aver detto addio algiocato , chiudendo a 45 anni una carriera lunga 28 stagioni e 10.117 giorni, Gianluigiè pronto ad iniziare una nuova vita. L'ex numero uno di Parma, Juve e Psg è il nuovo nuovo capo ...A quanto apprende l'Adnkronos avrebbe accettato la proposta della Figc Gigiha accettato, a quanto apprende l'Adnkronos, la nomina, proposta dal presidente della Figc ...di lasciare il...

"È un grande giorno per la Nazionale italiana, perché Gigi torna a casa. Buffon è un'icona del nostro calcio e una persona speciale". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina commenta la nomina ...Dall'addio al calcio ad un nuovo ruolo in Nazionale in pochi giorni. Gianluigi Buffon, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, è il nuovo - apprende l'ANSA - capo delegazione azzurro. L ...