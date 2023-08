Bus Air Campania | passeggero sfila le chiavi dal cruscotto | miracolo dell’autista

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di tensione ieri sera sull’autostrada A16 Napoli-Canosa a bordo di un bus di Aircon settanta passeggeri partiti da Napoli e diretti a Foggia. Un cinquantenne extracomunitario, partito da Napoli con la corsa delle 20:30 e diretto ad Avellino, non è sceso alla fermata prevista nel capoluogo irpino e dopo che il bus ha imboccato nuovamente l’autostrada ha cominciato ad inveire contro l’autista pretendendo che fermasse il mezzo per farlo scendere. Di fronte al rifiuto del 35enne autista, Alessandro Volpe il suo nome, l’uomo ha dato in escandescenze ed è riuscito a strappare ledal quadro del bus che in quel momento viaggiava a ottanta chilometri orari. A fari e motore spenti, è riuscito a continuare la marcia in folle fermando il bus nell’area di servizio Irpinia sud. Sul posto sono giunti gli agenti ...

