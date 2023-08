Buon compleanno a… Gavi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 agosto 2023) Oggi il centrocampista del Barcellona,, compie 19 anni: nell’ultima stagione ha vinto il premio Golden Boy Oggicompie 19 anni. Se fossimo in coloro che gli organizzano la festa, per dare rilevanza alla sua giovanissima età e a quanto ha già fatto nel calcio, invece delle candeline canoniche riguardanti il numero degli anni – troppo pochi, troppo facili da spegnere -, ne metteremmo una per ogni presenza fatta con il Barcellona dei grandi. Sono già 95, una quota che fa pensare che potrebbe andare a caccia di altri record che prodotti della cantera prima di lui hanno collezionato in carriera. Per fare un esempio più vicino, l’accostamento più naturale, il suo mister Xavi alla sua età aveva chiuso la sua prima stagione con 26 presenze e 2 gol ed è poi arrivato a chiudere con 767 partite giocate in blaugrana. Quanto alla camiseta roja, lui non ...