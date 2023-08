(Di sabato 5 agosto 2023) "in Nazionalequel bambino che trent'anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano hadie di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani. La ...

in Nazionale perché quel bambino che trent'anni fa varcava per la prima volta il cancello di ... Con queste parole, pubblicate sul suo profilo Instagram, Gianluigiufficializza il ritorno ..., campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha accettato l'offerta del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. "in Nazionale perché quel bambino che trent'anni fa varcava per la ...Queste poi le parole disu Twitter: 'in Nazionale perché quel bambino che trent'anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere ...

Buffon, torno in azzurro perché ho ancora voglia di sognare Agenzia ANSA

Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme» Buffon, addio al calcio: sarà capo delegazione della Nazionale di Mancini «Torno in Nazionale perché quel bambino che trent'anni fa varcava per la prima volta ...(ANSA) - ROMA, 05 AGO - 'Torno in Nazionale perché quel bambino che trent'anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ...