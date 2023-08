Buffon riparte subito | è il nuovo capo delegazione dell’Italia

(Di sabato 5 agosto 2023) A pochi giorni dall’annuncio del ritiro c’è già unincarico per l’ex portiere Gianluigi: torna così in Nazionale Annunciato il suo ritiro pochi giorni fa, Gianluigicon unruolo in Nazionale. L’ex portiere è infatti il, prendendo così l’incarico che un tempo era stato nelle mani di Gianluca Vialli.

Dopo l'addio al calcio di Ibrahimovi all'età di 41 anni, l'addio commovente di Totti a 40 anni, il calcio italiano si prepara a scoprire i suoi eterni intramontabili: da(che però ora sembra sempre più vicino a lasciare il calcio dopo il no all'Arabia Saudita) a tutti coloro - italiani e stranieri che hanno fatto la storia della Serie A e oggi ad un bivio ...

Buffon intramontabile e, dopo l'addio il ritiro, ecco che uno dei principali quotidiani italiani svela il nuovo ruolo della leggenda azzurra.